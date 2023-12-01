В Туле ноябрь стал самым снежным за последние почти 50 лет

Фото Алексея Пирязева

В ноябре в Туле выпало 108,2 мм осадков или 264% от месячной нормы. В течение месяца в основном были смешанные осадки — снег, мокрый снег и дождь.

Такие значения — рекордные для областной столицы с 1978 года. Как сообщили Myslo в тульском Гидрометцентре, в ноябре 1977 года в Туле было зафиксировано 108,5 мм осадков.

В текущем ноябре максимальная высота снега отмечена в последний день месяца — 24 сантиметра.

По области ситуация такая: