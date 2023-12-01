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В Туле ноябрь стал самым снежным за последние почти 50 лет
Фото Алексея Пирязева

В Туле ноябрь стал самым снежным за последние почти 50 лет

В областной столице выпало рекордное количество осадков.

В ноябре в Туле выпало 108,2 мм осадков или 264% от месячной нормы. В течение месяца в основном были смешанные осадки — снег, мокрый снег и дождь.

Такие значения — рекордные для областной столицы с 1978 года. Как сообщили Myslo в тульском Гидрометцентре, в ноябре 1977 года в Туле было зафиксировано 108,5 мм осадков.

В текущем ноябре максимальная высота снега отмечена в последний день месяца — 24 сантиметра.

По области ситуация такая:

Метеостанция Количество осадков за ноябрь % от месячной нормы Высота снега на утро 30 ноября
Тула 108 264 24
Алексин 125 291 29
Суворов  121 224 15
Плавск 90 225 17
Волово 101 240 15
Узловая 109 266 15
Ефремов 100 256 13
Фотограф:
сегодня, в 13:38 +1
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