В Туле ноябрь стал самым снежным за последние почти 50 лет

В ноябре в Туле выпало 108,2 мм осадков или 264% от месячной нормы. В течение месяца в основном были смешанные осадки — снег, мокрый снег и дождь.
Такие значения — рекордные для областной столицы с 1978 года. Как сообщили Myslo в тульском Гидрометцентре, в ноябре 1977 года в Туле было зафиксировано 108,5 мм осадков.
В текущем ноябре максимальная высота снега отмечена в последний день месяца — 24 сантиметра.
По области ситуация такая:
|Метеостанция
|Количество осадков за ноябрь
|% от месячной нормы
|Высота снега на утро 30 ноября
|Тула
|108
|264
|24
|Алексин
|125
|291
|29
|Суворов
|121
|224
|15
|Плавск
|90
|225
|17
|Волово
|101
|240
|15
|Узловая
|109
|266
|15
|Ефремов
|100
|256
|13