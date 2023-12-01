В Тульской области зарегистрировано более 15 тысяч случаев заболевания ВИЧ-инфекцией

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Ежегодно 1 декабря в мире проходит глобальная акция — Всемирный день борьбы со СПИДом. В Тульской области с начала учета и по состоянию на 1 ноября зарегистрировано более 15 тысяч случаев заболевания ВИЧ-инфекцией.

ВИЧ-инфекция и СПИД — что это такое?

ВИЧ — это сокращенное название вируса иммунодефицита человека, т. е. вируса, поражающего иммунную систему. ВИЧ живет и размножается только в организме человека. Около 50% зараженных людей не подозревают о наличии инфекции около 10 лет.

СПИД — синдром приобретенного иммунодефицита. Под этим термином обычно подразумевают стадию хронического инфекционного заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Для СПИДа характерно присоединение других инфекций или развитие тяжелых клинических проявлений хронического характера.

Симптомы и передача инфекции

На протяжении нескольких первых недель после инфицирования у людей может не появляться никаких симптомов или развиться гриппоподобное состояние: лихорадка, головная боль, сыпь, боль в горле.

По мере того, как инфекция постепенно ослабляет иммунную систему, у инфицированного человека могут появляться другие признаки и симптомы: увеличение лимфоузлов, потеря веса, лихорадка, диарея, кашель. При отсутствии лечения на фоне снижения иммунитета могут развиться туберкулез, криптококковый менингит, тяжелые бактериальные инфекции и онкологические заболевания, в частности лимфомы и саркома Капоши.

Основные пути передачи ВИЧ-инфекции

Половой — при сексуальных контактах без презерватива.

Через кровь — при попадании в организм инфицированной крови:

при использовании нестерильного медицинского материала;

нестерильных инструментов для пирсинга, татуажа;

при совместном использовании с ВИЧ-позитивным бритв и маникюрных инструментов.

От матери к ребенку — во время беременности, при прохождении через родовые пути, при кормлении грудью.

Как избежать заражения ВИЧ?

Профилактика ВИЧ-инфицирования:

исключить ранние половые отношения, иметь одного постоянного партнера;

использовать презерватив при случайных половых контактах,

перед решением вопроса о вступлении в брак, о материнстве пройти тестирование на ВИЧ;

проводить процедуры (прокалывание ушей, татуировки) в специальных учреждениях;

пользоваться индивидуальными предметами личной гигиены (для бритья, маникюра);

не употреблять наркотические вещества.

Вероятность рождения здоровых детей у ВИЧ-инфицированных матерей значительно возрастает, если во время беременности женщины проходят специализированное лечение.

Раннее выявление ВИЧ-инфекции позволяет своевременно начать лечение и значительно улучшить прогноз жизни ВИЧ-инфицированного человека.

На сегодняшний день современная медицина выделяет самый эффективный метод лечения — антиретровирусную терапию (далее АРТ). Следует подчеркнуть, что АРТ не приводит к полному выздоровлению, но это даёт возможность человеку с ВИЧ качественно прожить почти столько же, сколько человек без вируса.

Где проверить свой ВИЧ-статус

1 декабря с 17.00 до 20.00 — ТРЦ «Гостиный двор» (Тула, ул. Советская, д. 47).

1 декабря с 8.00 до 15.00, 2 декабря с 8.00 до 12.00 — ГУЗ «Тульский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (Тула, набережная Дрейера, д. 14).

В Центре СПИД на постоянной основе работает «телефон доверия»:

+7 950 925-91-37, прием звонков с 8.00 до 18.00 с понедельника по пятницу.

Ежедневно — ГУЗ «Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер. Тел. (4872) 77-03-88, Новомосковский филиал — (48762) 3-79-70.

Сдать тест на ВИЧ по полису ОМС можно в любой поликлинике, которая имеет лицензию на проведение таких исследований. Для этого нужно обратиться к своему лечащему врачу и получить направление на тестирование.