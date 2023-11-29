В Туле заметили новые низкопольные автобусы в «львином» дизайне

Фото из Telegram-канала «т а к и ж и в ё м».

В Тулу приехали новые низкопольные автобусы среднего класса. Об этом сообщает телеграм-канал «т, а к и ж и в ё м». Транспортные средства засняли на Новомосковском шоссе.

Речь идет об автобусах ПАЗ Citymax 9. Они оформлены в «львином» дизайне — как у трамваев «Львенок».

Какое количество автобусов передали Туле и когда они выйдут на городские маршруты, пока неизвестно.

Напомним, ранее первый заместитель главы городской администрации Дмитрий Ярцев рассказывал, что в этом году МКП «Тулгорэлектротранс» приобретет 10 автобусов средней и 15 большой вместимости. Обновление подвижного состава продолжится и в следующем году.

Кроме того, у общественного транспорта в областной столице должен быть единый визуальный стиль.