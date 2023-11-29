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«Стоят полсотни машин»: ДТП с маневровым тепловозом в Пролетарском округе спровоцировало транспортный коллапс
Фото очевидца

«Стоят полсотни машин»: ДТП с маневровым тепловозом в Пролетарском округе спровоцировало транспортный коллапс

Днем 29 ноября в Новомедвенском проезде маневровый тепловоз столкнулся с грузовиком-«пятитонником». Проезд от промплощадки перекрыт.

ЧП случилось неподалеку от «Тульского промышленного технопарка» в Новомедвенском проезде в районе железнодорожной ветки, где ходит маневровый тепловоз с местных предприятий. Как рассказали Myslo очевидцы, грузовик не смог затормозить перед приближающимся тепловозом, и его вынесло на пути. 

Тепловоз протащил его несколько метров. Транспортные средства перегородили дорогу.

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— Пострадавших в ДТП нет, могли бы нарисовать схему и разъехаться, — рассказал очевидец. — Но они стоят и упорно ждут полицию. Движение грузовиков здесь обычно оживленное, поэтому на дороге от «Технопарка» скопилось уже около 60 автомобилей.

По словам водителей, через 40 минут после происшествия на место приехала техника — посыпать дороги песком. 

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Автор:
сегодня, в 15:48 +1
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