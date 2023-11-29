Три школьных директора представляют Тульскую область в финале конкурса «Флагманы России»

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Все они из Новомосковска.

В Москве стартовал финал III конкурса «Флагманы образования» для управленцев в сфере образования и педагогов.

В этом году на конкурс поступило более 100 000 заявок. До финала дошли 265 управленцев, в том числе три представителя Новомосковска: Юлия Михайловна Королькова (директор школы № 6), Светлана Валерьевна Николаева (директор лицея) и Галина Александровна Фуртова (директор школы № 20).

— Конкурс «Флагманы образования» неизменно вызывает интерес у педагогического сообщества Тульской области. В Год педагога и наставника почти 1000 представителей региона подали заявки на конкурс. Проект помогает получать новые знания, создает условия для развития управленцев. Благодаря этому конкурсу формируется кадровый резерв российской системы образования, — отметила министр образования Тульской области Оксана Осташко.

Финалистов ждет насыщенная конкурсная и образовательная программа. Они будут бороться за победу в течение пяти дней.

Первый день посвящен глобальным вызовам и стратегии развития образования. Во второй — ведущие эксперты в сфере образования поделятся с конкурсантами знаниями о формировании лидерских качеств и эффективной командной работе. Третий познакомит участников с мышлением нового времени. В четвертый участники посетят международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ. Тема заключительного дня — кадровый резерв в сфере образования и профессиональные возможностям.

Конкурсантам предстоит разработать собственный проект, продемонстрировать критическое и стратегическое мышление, навыки управления и профессионального взаимодействия.