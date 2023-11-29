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В Тульской области прошел IV форум семей «Особое детство»
Фото Дмитрия Дзюбина

В Тульской области прошел IV форум семей «Особое детство»

Мероприятие организовано региональным отделением «Молодой Гвардии» при поддержке партии «Единая Россия» совместно с правительством Тульской области.

Форум «Особое детство» объединил около 250 человек — родителей и опекунов детей с ограниченными возможностями здоровья со всей области, представителей органов исполнительной власти и депутатского корпуса, активистов общественных объединений. 

Мероприятие организовано в рамках двух социальных проектов партии — «Единая страна — доступная среда» и «Крепкая семья».

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Первый заместитель губернатора Тульской области Дмитрий Миляев зачитал приветственный адрес губернатора Тульской области Алексея Дюмина:

— Дорогие друзья! Рад приветствовать вас на этом форуме! Родители, воспитывающие особых детей, каждый день доказывают не только себе, но и всем окружающим, что любые трудности преодолимы. Их безграничная любовь и самоотдача — пример для каждого из нас. Наш общий долг — продолжать работу по устранению физических и социальных барьеров, с которыми могут столкнуться особые дети, делать всё для их поддержки и полноценной адаптации в обществе. Спасибо всем неравнодушным людям, которые помогают семьям в реабилитации детей, развитии их талантов и способностей, создании условий для комфортной жизни. Желаю всем участникам форума плодотворной работы, оптимизма и успехов!

И добавил несколько слов от себя:

— Это не только особые, но особенные дети. В их глазах доброта, чуткость, ласка, они очень рассчитывают на нашу с вами любовь. Мамы и папы, воспитывающие таких детей, — это уникальные люди, которые отличаются особой любовью, чуткостью, терпением. У вас удивительная способность раскрывать таланты в своих детях. Ребята проявляют себя в творчестве, спорте. И наша общая задача — делать все для того, чтобы способствовать их развитию и комфортному ощущению себя в этой жизни. 

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Секретарь Тульского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев:

— После небольшого перерыва, вызванного ковидными ограничениями, мы возобновляем наши встречи в традиционном формате. Он позволяет обмениваться мнениями о самых актуальных вопросах, получить личную консультацию у специалиста, пообщаться с экспертами, но главное — встретиться лично. Живое общение всегда очень важно, тем более для людей, которые в силу физических ограничений очень часто бывают маломобильны.

Главная цель, которую мы в региональном отделении партии ставили перед собой, запуская проект «Особое детство», — расширить границы возможностей: расширить круг общения, расширить горизонты поездок, походов, увеличить количество досуговых и образовательных акций, в которых могут принимать участие особые дети.

За те два года, что мы не встречались, часть ребят перешагнула порог совершеннолетия и с юридической точки зрения они теперь взрослые люди. Но от этого ребята не перестали быть нашими друзьями, не вышли из-под нашей опеки. Поэтому на форуме «Особое детство» мы увеличили количество консультационных площадок и привлекли экспертов, которые отвечают на вопросы, касающиеся взрослых людей с ограничениями здоровья. Хотя сам форум по-прежнему ориентирован на семьи, где растут особые дети.

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Напомним, что по поручению губернатора региона Алексея Геннадьевича Дюмина был создан Центр сопровождаемого проживания людей с ограниченными возможностями здоровья. Так в Туле появился «Дом моих возможностей». Партия «Единая Россия» взяла центр и его воспитанников под опеку.

Ведь поддержка семей с детьми-инвалидами — это одна из важнейших задач народной программы «Единой России». 

Весной вместе с коллегами из Тульской областной Думы партийцы провели на территории центра субботник, закупили саженцы сирени и фруктовых деревьев, приобрели новый спортивный инвентарь, инструменты, приборы и приспособления для учебной кухни, мастерских и уборки территории, бытовую технику.

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Николай Воробьев осмотрел выставку работ детей-инвалидов, организованную в атриуме кремля. 

Еще одно направление работы, сформировавшееся по итогам форумов, — организация летнего отдыха для семей с детьми-инвалидами. Региональное отделение партии при поддержке социальных партнеров уже несколько лет обеспечивает бесплатные путевки для проживания в коттеджном поселке «Капитан» в Заокском районе, а с этого года — на базе отдыха «Шахтер» в Алексинском районе.

— Инициаторами многих акций поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья выступают представители партийного волонтерского центра, — рассказал Николай Воробьев. — Одно из направлений работы волонтеров — вовлечение особых детей в занятия творчеством. Это и обеспечение специализированных дошкольных учреждений развивающими играми, наборами для творчества и мастер-классы по рисованию, и участие в акциях «Мастерская добра» и «Стены смыслов».

В новогодние праздники особых детей вместе с родителями мы приглашаем на традиционные Ёлки или вручаем сладкие подарки на дому в рамках акции «Дед Мороз-единоросс». Много обращений родителей выполняем в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний».

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На площадке форума работали тематические площадки министерства труда и социальной защиты Тульской области, министерств здравоохранения и образования, социального фонда России.

У родителей особенных детей была возможность получить консультации специалистов медико-социальной экспертизы, юристов и социальных работников в возрастной категории 18+. Обсудить волнующие вопросы можно было с представителями уполномоченных по правам человека и правам ребенка в Тульской области.

Благодаря площадке «Голос каждого будет услышан» в процессе подготовки и проведения форума его организаторы собрали порядка 200 предложений и инициатив от родителей.

На площадке форума шло знакомство с деятельностью общественных организаций. Можно было пройти медицинское экспресс-обследование, написать письмо «Защитникам Отечества», оставить свои предложения по организации работы с особенными семьями.

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Татьяна Вербицкая, мама особенного ребенка, руководитель Тульской региональной общественной организации поддержки семей с детьми-инвалидами «Мы вместе»:

— К нам обращаются люди с совершенно разными вопросами. Кто-то приходит с самыми простыми (как оформить МСЭ?), кто-то спрашивает про детские летние лагеря, про то, как получить помощь с образовательным процессом. У кого-то идеи организовывать новые проекты. Одна из них — наша ежегодная акция «Необыкновенный Новый год. Стать волшебником легко». У нас в «ВК» есть группа, там фото детей, которым можно подарить подарок и стать им другом. Это проект про общение, про отношение, про волшебство. 

 

Кристина Сухарева, мама особенного ребенка:

Кристина Сухарева

— Я здесь как представитель нашей общественной организации «Мы вместе». Я хочу показать людям, что есть такие организации, рассказать, чем мы занимаемся, какую помощь мы оказываем. У нас есть своя театральная инклюзивная студия «Радуга», у нас очень хорошая информационная группа «Мы вместе» в «ВК», там много полезного для родителей особенных детей. 

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Жанна Веденкина, мама особенного ребенка:

— «Особое детство» — это детство, которое требует особого подхода всех взрослых. Особые дети — дети с ограниченными возможностями здоровья, но этот форум призван показать, что это дети безграничных возможностей! Взять наш театр «Радуга» — там дети перевоплощаются в героев, и многие зрители говорят: «Мы не видим, кто из актеров нормативный ребенок, а кто инвалид». А еще название «Особое детство» для официальных организаций, которые занимаются проблемами детей-инвалидов, дает настрой на то, что подход действительно должен быть особым.

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На торжественной церемонии были вручены благодарности Тульского регионального отделения партии «Единая Россия» — за активную жизненную позицию, участие в социально значимых и благотворительных проектах, проявленное милосердие и внимание к детям с ограниченными возможностями здоровья. 

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сегодня, в 18:36 +1
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атриум Тульского кремля

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