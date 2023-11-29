Жительнице Ефремова удалось выбить долг в 6 млн рублей с помощью приставов

Жительница Ефремова дала в долг своей 46-летней знакомой более 5,5 млн рублей под расписку, а та не вернула. Женщина обратилась в суд, а затем к судебным приставам.

На основании исполнительного документа отделением судебных приставов Ефремовского и Каменского районов Тульской области возбуждено исполнительное производство о взыскании 6 млн рублей, из которых помимо основного долга 368 тыс. рублей — это проценты за пользование чужими денежными средствами.

Судебный пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащих неплательщице автомобилей Infiniti FX35 и Mazda 3.

Узнав о том, что запрет будет снят только после полного погашения долга, гражданка выплатила все денежные средства в полном объеме.