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В Богородицке 353 человека переедут из аварийного жилья в новые квартиры
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Богородицке 353 человека переедут из аварийного жилья в новые квартиры

В Тульской области досрочно завершён второй этап федеральной программы по расселению аварийного жилья.

С новосельем жителей райцентра поздравил замминистра строительства - директор департамента жилищной политики минстроя Тульской области Сергей Шумейко. Он отметил, что вопрос переселения граждан из аварийного жилья находится на особом контроле губернатора Алексея Дюмина.

Тульская область активно участвует в федеральных программах переселения граждан из аварийного жилья – с 2013 по 2017 год было расселено 321 тысяча кв. м. аварийного жилья, переселены 17 тысяч человек.

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– Второй этап федеральной программы расселения завершается раньше на 2 года. Расселено 101200 кв. м аварийного жилья, построено 29 многоквартирных домов, новое жилье получили 5100 человек, из них 947 – в Богородицком районе. Стоимость реализации программы – 5,4 млрд рублей. Лидерами по количеству расселённых квадратных метров стали Новомосковск, Киреевский и Богородицкий районы, – сказал замминистра.

По поручению Алексея Дюмина с 2019 года также реализуется региональная программа переселения – благодаря ей новое жильё получили 1750 человек. К запланированным на 2023-2024 годы 483 млн рублей на неё выделили ещё 812 млн рублей – это позволит расселить еще 18800 кв. м. аварийного жилья.

В рамках второго этапа федеральной программы переселения в Богородицком районе были построены две девятиэтажки. Первая была сдана в ноябре прошлого года, во вторую сегодня начали заселяться первые жильцы. Квартиры сдаются «под ключ» – в них установлены газовая плита и котёл, сантехника, проведена чистовая отделка.

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В доме есть лифт, обеспечена доступная среда для маломобильных граждан. Оборудованы подъездные дороги, парковки, пешеходные дорожки, детская и спортивная площадки. Рядом находятся остановки общественного транспорта, Богородицкая центральная районная больница, запланировано строительство торговых объектов.

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