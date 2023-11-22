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В Тульской области обнаружено шесть «черных» кредиторов  

В Тульской области обнаружено шесть «черных» кредиторов  

Эксперты Банка России направили информацию о подозрительных компаниях в правоохранительные органы.

В январе–сентябре 2023 года Банк России обнаружил шесть участников финансового рынка, имеющих признаки нелегальной деятельности. Банк России направили информацию о подозрительных компаниях в правоохранительные органы. Кроме того, данные внесены в предупредительный список регулятора.

Все выявленные организации незаконно выдавали займы под залог имущества в офисах на территории региона. Некоторые из них работали под вывеской ломбарда (после исключения из реестра ломбардов или без внесения в него).

Остальные, являясь комиссионными магазинами по скупке электроники и бытовой техники, покупали у клиентов вещи с «правом обратного выкупа». На деле же такие организации могут продать «залог» в любой момент, потому как юридически он залогом не является. В ломбарде вам обязаны выдать залоговый билет, а в комиссионке оформляют договор комиссии или купли-продажи, уточнили в тульском отделении Банка России.

Компании, в работе которых Банк России видит признаки нелегальной деятельности, например финансовой пирамиды, «черных» кредиторов или нелегальных участников рынка ценных бумаг, вносят в предупредительный список. Сейчас в нем аккумулированы данные по 11,5 тыс. организаций. Многие из них не имеют физических офисов и продвигают свои услуги в интернет-пространстве.

Прежде чем обратиться в компанию за финансовыми услугами, стоит проверить, нет ли ее в этом списке.

Всего по стране за 9 месяцев Банк России выявил более 4 тыс. субъектов с признаками нелегальной деятельности (2,1 тыс. финансовых пирамид, 1,3 тыс. нелегальных кредиторов и около 650 нелегальных профучастников). По заявлениям регулятора был ограничен доступ почти к 8,4 тыс. мошеннических сайтов и страниц в соцсетях.

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