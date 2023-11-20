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Тульская епархия: храм в виде корабля не имеет отношения к РПЦ
Фото Анны Ворониной

Тульская епархия: храм в виде корабля не имеет отношения к РПЦ

В региональной епархии официально пояснили: сооружение в Ефремовском районе не может называться храмом.

«Официально православной турбазы в селе Вязово Тульской области нет. А храм на его территории не освящен и храмом называется не может», — написала Тульская епархия в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

— В соцсетях прошла информация, что 19 ноября в связи с празднованием исполняющегося 16 ноября сего года 400-летия со дня рождения святителя Митрофана, епископа Воронежского, на православной турбазе в селе Вязово состоится встреча-беседа с гостями и географический диктант (это сообщение разместил тульский меценат Игорь Крюков, построивший необычный храм в селе Вязово, — Прим. ред.). Тульская епархия официально заявляет, что так называемых «православной турбазы» или «православного лагеря» Тульской епархии в селе Вязово нет. Здание в виде корабля с парусом сооружено без согласования с епархией, не освящено и храмом не является, — сказано в сообщении.

В епархии отмечают, что рядом с частной территорией располагается местное кладбище с неотапливаемым храмом святителя Николая Чудотворца, являющимся приписным к ближайшему приходу Покровского храма села Благодать.

— Никаких мероприятий на упомянутой территории 19 ноября сего года структурными подразделениями Тульской епархии проводить не планируется, — рассказали в региональной представительстве РПЦ.

Почему «корабль» нельзя назвать храмом?

В начале октября Myslo побывал в селе Вязово и увидел уникальное сооружение вживую. Однако согласно официальной позиции представителей РПЦ место не имеет права носить статус храма без согласования с епархией. Гораздо уместнее называть его «памятником» или постройкой.

За подробным комментарием по данному вопросу мы обратились в Тульскую епархию.

— Когда строят детский сад или школу, то согласовывают с компетентными органами. Так же и с храмом. В этом случае никаких согласований с РПЦ не было. О том, что там строится это здание, мы не знали. Храм должен быть построен по определенным канонам, здесь есть много определенных нюансов согласно церковному праву, — прокомментировал глава пресс-службы Тульской епархии протоирей Максим Троеглазов.

Он уточнил, что строительство любых храмов, например на территориях заводов и больниц, также согласовывается с митрополией.

— Чтобы служить службу в храме, нужен священник, который принадлежит РПЦ. Мы знаем, что там были священники. Но одно дело служба в храме, другое — частная треба. Служба в храме — это определенный канон.

Выходит, если настоятеля от РПЦ нет, значит, нет и храма, нет и прихода.

«Закон не возбраняет строить храмы на своей территории»

Меценат Игорь Крюков, на чьей частной территории и был построен храм, в свою очередь, прокомментировал ответ РПЦ. 

— Это мероприятие не организовывает Тульская епархия, это мероприятие организовываем мы. Это даже не мероприятие, это наше приглашение друзей провести воскресный день. <…> Мы еще раз говорим, что это — частная территория и место официального статуса храма не имеет. Мы также должны понимать, что закон не возбраняет строить храмы на своей территории, — написал на своей странице Крюков.

Читайте по теме: В Тульской области возвели уникальный храм в виде маяка на корабле

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сегодня, в 15:09 +1
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