Новый онкологический центр в Туле поставили на кадастровый учет

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В Туле поставлен на государственный кадастровый учет новый онкологический центр, который расположен на Калужском шоссе. Здание разной этажности — от 5 до 9 этажей, в том числе один подземный, имеет 4 корпуса, соединенные между собой коридорами. Площадь объекта — 57 214,3 кв. м.

— Онкологический центр — важный социальный объект для Тульской области. Учитывая это, Управлением приняты все необходимые меры для максимального сокращения сроков постановки объекта на кадастровый учет и регистрации права, — рассказала руководитель Управления Росреестра по Тульской области Ольга Морозова.

Напомним, планируется, что онкоцентр откроется в середине декабря.

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