  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Новый онкологический центр в Туле поставили на кадастровый учет - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Новый онкологический центр в Туле поставили на кадастровый учет
Фото Дмитрия Дзюбина

Новый онкологический центр в Туле поставили на кадастровый учет

Планируется, что учреждение начнет работу в середине декабря.

В Туле поставлен на государственный кадастровый учет новый онкологический центр, который расположен на Калужском шоссе. Здание разной этажности — от 5 до 9 этажей, в том числе один подземный, имеет 4 корпуса, соединенные между собой коридорами. Площадь объекта — 57 214,3 кв. м.

— Онкологический центр — важный социальный объект для Тульской области. Учитывая это, Управлением приняты все необходимые меры для максимального сокращения сроков постановки объекта на кадастровый учет и регистрации права, — рассказала руководитель Управления Росреестра по Тульской области Ольга Морозова.

Напомним, планируется, что онкоцентр откроется в середине декабря.

 

Читайте также по теме: 

Как устроен новый онкоцентр в Туле

В Туле запустили автобусы по новому маршруту до онкоцентра

Фотограф:
сегодня, в 14:52 −1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
кадастровый учетонкоцентр

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульская епархия: храм в виде корабля не имеет отношения к РПЦ
Тульская епархия: храм в виде корабля не имеет отношения к РПЦ
Задел высоковольтный провод: в Тульской области рыбака убило током
Задел высоковольтный провод: в Тульской области рыбака убило током
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.