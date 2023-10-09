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В Тульской области возвели уникальный храм в виде маяка на корабле

В Тульской области возвели уникальный храм в виде маяка на корабле

Храм появился в селе Вязово Ефремовского района.

Сооружение в форме маяка на корабельной палубе и с парусами — храм в три этажа уже «обрел голос»: на него установили колокола. Рядом — живописное место: река Красивая Меча с порогами, холмы, лес. Храм, названный в честь святителя Митрофана, откроют в 2024 году. Вокруг него — небольшая турбаза для отдыха православных верующих. Почему церковь построили в отдалённом от Тулы селе, а само место — гармоничное сочетание храма и домиков в морской тематике, рассказал меценат, создатель проекта Игорь Крюков.

Хотелось детский лагерь для верующих

Игорь Крюков — меценат

— Один знакомый священник обратился ко мне с идеей о строительстве православного детского лагеря. Появилась мысль, что нужно создать такое место, где можно культурно отдохнуть верующим людям. Лет 15 эта идея не давала покоя. У меня был участок земли в Ефремовском районе. Я показал это место священнику: речка, перекаты, холмы. Он сказал, что место замечательное для лагеря. В то же время было понимание, что согласовать строительство детского лагеря непросто.

Тогда Крюков построил здесь несколько деревянных домиков и обозначил место как турбазу для православных. Не лагерь, конечно, но дети могут легко приезжать сюда с родителями. По его словам, главная идея — объединить верующих и найти компромисс между монастырской строгостью и светским отдыхом. А главное — создать пространство, где нет места вредным привычкам.

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— Сегодня проблема — где людям, близким по духу, культурно отдохнуть без вывески «бар», искупаться, поиграть в футбол? Здесь можно обрести баланс внутри себя. И интернета нет. Намеренно.

Морская тема

— Был на Синае и вдохновился монастырём Екатерины. Там головной храм похож на ковчег. Решил спроектировать домик так, чтобы у входа были сужения, как у палубы корабля. После моих путешествий и дружбы с Фёдором Конюховым морская тема меня не отпускала!

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Деревянные жилые домики находятся в частном владении. У каждого есть главки, какие были на постройках на Руси, и корабельные носы!

— Жизнь скоротечна. Всякие благие идеи могут перерасти в коммерческие или светские. Чтобы не делать это место мирским, решил построить здесь каменный храм в виде корабля — в продолжение морской тематики.

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Обычно в отдалённых местах строят часовни. В Вязово решено было построить именно храм, с алтарной частью, в которой будут проходить службы. Строили храм три года.

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Обустройство

На первом этаже — храм с алтарем, на втором — небольшая комнатка для священнослужителя. В помещении есть окошки с иллюминатором. На третьем этаже — смотровая площадка, где установили колокольню.

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Все иконы и роспись храма планируются тоже в морской тематике. Некоторые иконы уже готовы и привезены.

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Во время строительства возник вопрос, в честь кого назвать храм. Назвали в честь святителя Митрофана, который помогал Петру I строить российский флот.

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Владыка Алексий – настоятель Даниловского монастыря с официальной бумагой от РПЦ подарил храму частичку мощей святителя Митрофана. В храме будет рака (ковчег с мощами святых, изготавливаемый в форме гроба. — Прим. авт.) в форме лодки.

Для полноценных богослужений храм будет готов в следующему году. Сейчас в нем обустраивают печное отопление.

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Место силы

И всё же место здесь символичное для храма и имеет огромное значение для верующих: вверх по Красивой Мече — таинственный Конь-Камень, в 100 метрах от реки — захоронения русичей, рядом — село Мечнянка, где жил известный святой Иоанн, а недалеко — святой источник Казанской Божией Матери.

Рядом с церковью будут установлены футбольная и бадминтонная площадки.

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— Человеку незнакомому достаточно позвонить, сказать, какой он посещает храм, имя настоятеля — и он может остановиться здесь бесплатно. Конечно, еда с собой, и чтобы после себя каждый оставил порядок. Никакой коммерции здесь нет, — заключает Игорь Крюков.

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Автор:
Фотограф:
вчера, в 14:05 +2
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