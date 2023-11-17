В Туле закрыли сезон электросамокатов

Фото Алексея Пирязева

Сервис Whoosh завершил сезон в Туле и приступил к сбору самокатов. С улиц города их будут убирать постепенно. Как сообщает оператор кикшеринга, количество поездок туляков на самокатах в этом году увеличилось на 100% по сравнению с прошлым сезоном.

86% всех поездок совершалось по транспортному сценарию. Это были относительно короткие поездки от остановок общественного транспорта до жилых кварталов, торговых и бизнес-центров. Средняя продолжительность одной поездки составила 13 минут.

За время зимнего перерыва все электросамокаты пройдут углубленное техническое обслуживание. После этого их переместят в специальное помещение с поддержанием определенной температуры и влажности. С приходом весны и тепла самокаты вернутся на улицы Тулы.

