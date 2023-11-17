Тульских участковых поздравили со 100-летием образования службы

Фото пресс-службы правительства Тульской области

От имени губернатора Алексея Дюмина участковых поздравил его первый заместитель — председатель Правительства Тульской области Вячеслав Федорищев.

«Ваша служба — самое первое и очень важное звено в системе правоохранительных органов. У вас по-настоящему народная профессия. Вы находитесь ближе всех к жителям, первыми встречаетесь с человеческой бедой. Люди обращаются к вам за помощью с полной уверенностью, что именно вы можете решить их проблему. По долгу службы каждый день, можно сказать круглосуточно, вам приходится сталкиваться с разными ситуациями, а это значит — быть всегда на посту, знать, чем живут люди, помочь советом и делом. На ваших плечах лежит большая ответственность. От чёткого и добросовестного исполнения служебных обязанностей участкового уполномоченного полиции зависит спокойная и безопасная жизнь наших жителей. Спасибо Вам за профессионализм, преданность делу, за самоотверженность и внимание к людям», — отметил Вячеслав Федорищев.

Он пожелал участковым уполномоченным полиции крепкого здоровья, выдержки и успехов в службе, а также вручил отличившимся сотрудникам почетные награды.