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В центре Тулы стартовали съемки сериала «Курьеры»
Фото Анны Ворониной

В центре Тулы стартовали съемки сериала «Курьеры»

На площадку прибыла народная артистка РФ Раиса Рязанова.

В Туле начались съемки сериала «Курьеры». В данный момент трейлеры киношников припаркованы напротив Белоусовского парка. Съемки ведут во дворах старого квартала и в квартирах.

Режиссер сериала — Илья Максимов, известный по фильмам «Проводник», «Шаповалов», «По горячим следам». Сериал будет в жанре комедии и драмы.

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В съемках примут участие Владислав Тирон («Фандорин. Азазель», «Триггер»), Ольга Погодина, Амаду Мамадаков, Константин Крюков, Роман Маякин, Татьяна Кравченко, Ольга Медынич, Раиса Рязанова, Алексей Воробьев, Анфиса Чехова, Валентин Смирнитский и другие. 

Сейчас на съемочную площадку прибыла народная артистка РФ, актриса Раиса Рязанова.

Подробности читайте позже в материале Myslo.

 

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сегодня, в 14:24 +3
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