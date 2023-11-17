В центре Тулы стартовали съемки сериала «Курьеры»

Фото Анны Ворониной

В Туле начались съемки сериала «Курьеры». В данный момент трейлеры киношников припаркованы напротив Белоусовского парка. Съемки ведут во дворах старого квартала и в квартирах.

Режиссер сериала — Илья Максимов, известный по фильмам «Проводник», «Шаповалов», «По горячим следам». Сериал будет в жанре комедии и драмы.

В съемках примут участие Владислав Тирон («Фандорин. Азазель», «Триггер»), Ольга Погодина, Амаду Мамадаков, Константин Крюков, Роман Маякин, Татьяна Кравченко, Ольга Медынич, Раиса Рязанова, Алексей Воробьев, Анфиса Чехова, Валентин Смирнитский и другие.

Сейчас на съемочную площадку прибыла народная артистка РФ, актриса Раиса Рязанова.

Подробности читайте позже в материале Myslo.

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