Фото пресс-службы «Единого заказчика в сфере строительства»

На территории музея-усадьбы Льва Толстого в Ясной Поляне завершается строительство фондохранилища и реставрационных мастерских. Об этом сообщает пресс-служба «Единого заказчика в сфере строительства».

— В настоящее время готовность объектов составляет 70-90%. В двух музейных корпусах строители выполняют работы по устройству внутренних инженерных систем, а также завершают отделочные работы в помещениях. Кроме того, специалисты приступили к благоустройству прилегающей территории и монтажу наружного освещения, — уточнили в компании.

На сегодняшний день на объектах задействовано около 90 строителей.

Напомним, к 2025 году на территории Ясной Поляны появятся четыре комплекса зданий общей площадью более 12 тыс. кв. м. В фондохранилище будут проходить выставки с экспонатами из коллекций музея, а в корпусе реставрационных мастерских — культурно-образовательные мероприятия для посетителей. Благодаря новым зданиям пропускная способность природного заповедника увеличится до 350 тысяч человек в год.

В пресс-службе «Единого заказчика» также напомнили, что строительство двух других зданий — фестивального центра и центра приема и обслуживания посетителей — планируется завершить в 2024 году.

В трехэтажном фондохранилище сотрудники музея будут формировать и хранить коллекции усадьбы, проверять поступающий фондовый материал, а также организовывать выставки. Там также появятся административные, посетительские и вспомогательные помещения.

Двухэтажное здание реставрационных мастерских предназначено для выполнения несложных работ по сохранению облика исторической усадьбы. Там разместят экспозиционный выставочный зал, кабинет флористов, интерактивные мастерские и многое другое.

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