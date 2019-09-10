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При строительстве на территории музея-усадьбы «Ясная Поляна» пропали 64 млн рублей
На фото Фестивальный центр.

При строительстве на территории музея-усадьбы «Ясная Поляна» пропали 64 млн рублей

Министерству культуры РФ причинен значительный материальный ущерб.

Щекинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении Жаданова, обвиняемого в п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ. Мужчина занимал должность главного инженера проекта в секторе «Новое строительство» ФГБУК «Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».

Установлено, что между Минкультуры РФ и одной из коммерческих организаций был заключен госконтракт на выполнение комплекса строительно-монтажных, пусконаладочных работ и ввода в эксплуатацию фондохранилища, реставрационных мастерских, фестивального центра, центра приема и обслуживания посетителей музея-усадьбы.

Как было установлено в суде, в период с 16 ноября 2015 года до 21 декабря 2017 года подсудимый, желая создать видимость надлежащего и своевременного исполнения госконтракта, совершал действия, явно выходящие за пределы его должностных полномочий. Жаданов подписывал акты о приемке выполненных работ и составлял экспертные заключения, содержащие недостоверные данные.

На основании указанных документов на счет подрядчика из федерального бюджета впоследствии было необоснованно перечислено около
64 млн руб.

В результате этого Министерству культуры Российской Федерации был причинен значительный материальный ущерб.

В ходе судебного заседания подсудимый свою вину по всему предъявленному ему обвинению признал полностью. Дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

Приговором суда Жаданов признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Также мужчина на 3 года лишен права занимать должности в госучреждениях, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Жаданов взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:29 +3
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