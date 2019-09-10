При строительстве на территории музея-усадьбы «Ясная Поляна» пропали 64 млн рублей
Министерству культуры РФ причинен значительный материальный ущерб.
Щекинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении Жаданова, обвиняемого в п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ. Мужчина занимал должность главного инженера проекта в секторе «Новое строительство» ФГБУК «Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба
Установлено, что между
Как было установлено в суде, в период с 16 ноября 2015 года до 21 декабря 2017 года подсудимый, желая создать видимость надлежащего и своевременного исполнения госконтракта, совершал действия, явно выходящие за пределы его должностных полномочий. Жаданов подписывал акты о приемке выполненных работ и составлял экспертные заключения, содержащие недостоверные данные.
На основании указанных документов на счет подрядчика из федерального бюджета впоследствии было необоснованно перечислено около
64 млн руб.
В результате этого Министерству культуры Российской Федерации был причинен значительный материальный ущерб.
В ходе судебного заседания подсудимый свою вину по всему предъявленному ему обвинению признал полностью. Дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.
Приговором суда Жаданов признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Также мужчина на 3 года лишен права занимать должности в госучреждениях, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.
Жаданов взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.