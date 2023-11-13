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Тулячка Анна Фатеева стала чемпионкой России по рукопашному бою
Фото с сайта минспорта Тульской области

Тулячка Анна Фатеева стала чемпионкой России по рукопашному бою

Поздравляем нашу спортсменку!

С 7 по 10 ноября в Суздале состоялся чемпионат России по рукопашному бою. В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов из 44 регионов страны.

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Тульская спортсменка Анна Фатеева в весовой категории 48 кг завоевала победу, пояс и звание чемпионки России по рукопашному бою.

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В абсолютной весовой категории бронзовым призером чемпионата страны стала Александра Шубина. Также спортсменка заняла пятое место в весовой категории 64 кг.

Как сообщает минспорт Тульской области, Анна Фатеева вошла в основной состав сборной России и будет представлять нашу страну на международных стартах.

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Подготовили спортсменов к соревнованиям Дмитрий Дагаев, Александр Бушин, Инна Жданова, Андрей Гарбуз, Рамазан Багомедов, Артур Вартеванян.

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