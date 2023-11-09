В Тульской области на трёх федеральных трассах снизят максимальную скорость движения

Для обеспечения безопасности движения в зимний период на трёх участках федеральных трасс временно снижена максимальная разрешенная скорость движения:
- со 110 км/ч до 90 км/ч – на 108 км – 177 км + 292 м трассы М-2 «Крым» (с 1 ноября 2023 года по 31 марта 2024 года),
- на 170 км – 193 км, 296 км + 800 м – 322 км + 100 м трассы М-4 Дон (с 7 ноября 2023 года по 14 апреля 2024 года),
- с 90 км/ч до 70 км/ч – на 142 км – 153 км трассы Р-22 «Каспий» (с 7 ноября 2023 года по 1 апреля 2024 года).
На этих участках будут установлены соответствующие дорожные знаки, а в настройки комплексов фото- и видеофиксации внесут необходимые изменения.