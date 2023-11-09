Роспотребнадзор нашёл нарушения в частных медицинских клиниках Тулы и области

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Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора за три месяца провели девять проверок в отношении коммерческих медицинских клиник. В каждой из них были выявлены нарушения санитарного законодательства.

В отношении виновных должностных лиц сотрудниками ведомства было возбуждено девять административных дел по ст. 6.3 ч. 1 КоАП РФ.

Им назначены штрафы от 500 до 1000 рублей, а руководителям клиник выданы предписания об устранении нарушений санитарного законодательства и рекомендации по соблюдению обязательных требований.