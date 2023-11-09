В тульском филиале ГИМ пройдёт мастер-класс от театрального художника

Выставка «Ars Bоtaniсa. Растительные мотивы в бисере первой половины XIX века» — это не только рассказ об искусстве работы с бисером, но и погружение в ботанику, географию, садоводство и ландшафтный дизайн.

Авторы создали художественно-выразительный образ русского усадебного ландшафта, на фоне которого разворачивается жизнь дворянской усадьбы. Основой декораций стали рисунки Андрея Тимофеевича Болотова и его сына Павла, сделанные в Богородицке.

Поработать с рисунками энциклопедиста и создателя первого российского ландшафтного парка А. Т. Болотова предстоит и посетителям музея на мастер-классе под руководством доцента кафедры технологии художественного оформления спектакля Школы-студии МХАТ, художника и конструктора декораций для театра и кино Ольги Медведевой.

Она расскажет, для чего при подготовке театральных спектаклей и исторических выставок, съемках художественных фильмов нужны масштабные модели пространств, где происходят события. Посетители соберут из картона объёмную картинку с видом Богородицкого дворца и парка на основе исторических рисунков.