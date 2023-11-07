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В Центральном парке привели «Зеленую планету» в порядок
Фото пресс-службы "Тульских парков"

В Центральном парке привели «Зеленую планету» в порядок

Работы провели за счет внебюджетных источников.

В Центральном парке Тулы завершились ремонтные работы арт-объекта «Зеленая планета». Напомним, в течение месяца рабочие восстанавливали декоративное покрытие.

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Реконструкция проводилась непосредственно в парке. Арт-объект не перемещали.

сегодня, в 15:09 0
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