В Центральном парке привели «Зеленую планету» в порядок

В Центральном парке Тулы завершились ремонтные работы арт-объекта «Зеленая планета». Напомним, в течение месяца рабочие восстанавливали декоративное покрытие.
Реконструкция проводилась непосредственно в парке. Арт-объект не перемещали.
Работы провели за счет внебюджетных источников.
В Центральном парке Тулы завершились ремонтные работы арт-объекта «Зеленая планета». Напомним, в течение месяца рабочие восстанавливали декоративное покрытие.
Реконструкция проводилась непосредственно в парке. Арт-объект не перемещали.