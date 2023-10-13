В Центральном парке Тулы реконструируют «Зелёную планету»

Фото ГУ ТО «Тульские парки»

На месте уже работают подрядчики.

13 октября в ЦПКиО им. П. П. Белоусова началась реконструкция арт-объекта «Зелёная планета». Работы реализуются за счет внебюджетных источников — отметили в пресс-службе городских парков.

— Работы по облагораживанию арт-объекта проводятся ежегодно. На покрытии планеты сказываются погодные условия: трава выгорает, рассыпается. С инициативой облагородить объект в этом году выступил региональный оператор по обращению с ТКО «Хартия»: они за свой счёт наняли подрядчиков, — уточнили в ГУ ТО «Тульские парки».

Реконструкция будет вестись непосредственно в парке. Перемещать арт-объект не планируется. Закончат работы 30 ноября.