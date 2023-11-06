Какие туристические комплексы могут появиться в Тульской области в ближайшие два года?

Глэмпинги, гостиничные комплексы и расширение уже существующих объектов — таков был один из блоков обсуждения на встрече предпринимателей и правительства Тульской области, посвящённой туризму и малому предпринимательству.

В этом материале мы покажем все проекты, представленные на презентации. При наличии необходимых инвестиций они могут запуститься в Тульской области или достичь желаемого объёма застройки уже в ближайшие два года.

«Ясногорье»

Начнём с севера региона — Ясногорска. Проект «Ясногорье» разработан архитектурным бюро Padhod Architects и должен располагаться возле деревни Хорошевка на берегу реки Ока.

Для упрощённой навигации авторы поделили комплекс на четыре составляющие: слобода, застава, банная и тропа.

На презентации проекта спикер компании заявил, что «Ясногорье» — это про сохранение природы, поэтому большинство объектов комплекса будут возводить по принципу деликатного вторжения. Также авторы обещают обеспечить 150 рабочих мест и рассчитывают на привлечение как минимум 35 000 гостей в регион с помощью новой туристической точки на карте.

«Аномалия»

Перемещаемся в Узловской район на Романцевские горы. Кондуки уже не первый год становятся точкой активного туристического роста. На прошедшей встрече этой локации посвятили сразу два проекта. Первый из них — «Аномалия». Его запустили 15 октября, на территории глэмпинг-отеля функционирует семь сфер и есть вся необходимая инфраструктура для гостей.