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Туляков приглашают написать Большой этнографический диктант
Фото Алексея Пирязева.

Туляков приглашают написать Большой этнографический диктант

Это можно сделать в офлайн формате.

Завтра, 7 ноября, с 11.00 до 15.00 в фойе Молодёжного многопрофильного центра «Родина» (пр. Ленина, 20) в Туле будет работать открытая площадка просветительской акции «Большой этнографический диктант». Все желающие смогут принять в нем участие. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По вопросам участия организованных групп обучающихся или студентов необходимо обратиться по тел.: +7 (902) 695-83-07.

Напомним, акция знакомит нас с богатой культурой народов России и позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Диктант продлится до 8 ноября. Его также можно пройти онлайн. Для этого необходимо: 

  • перейти по ссылке;
  • нажать кнопку «Пройти диктант»;
  • зарегистрироваться.
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вчера, в 16:48 +1
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