В Туле чиновники отдают старые дома на откуп частникам

На презентации проектов в сфере туризма администрация города предложила несколько домов для реализации инвестиционных инициатив.

На мероприятии, прошедшем в кластере «Октава», представили коммерческие проекты развития туризма в регионе. Авторы показали преимущества своих идей и рассказали, почему именно для их детища необходима поддержка правительства и Корпорации развития Тульской области.

Отдельная часть встречи была посвящена обсуждению перспективных объектов с представителями администрации Тулы. Начальник городского управления по экономическому развитию Александр Ильинский предложил слушателям три наиболее привлекательных варианта.

Доходный дом (ул. Пушкинская, 25)

Дом на Пирогова (ул. Пирогова, 24)

Дом на Союзной (ул. Союзная, 5-Г)

Ильинский отметил, что здания будут отданы инвесторам в долгосрочную аренду или вовсе проданы. Статус памятника архитектуры имеет только один объект – Доходный дом. Необходимость финансовых вложений в эти дома и расходов на их реконструкцию чиновник назвал вкладом в историю.