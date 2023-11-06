В Туле судебные приставы приняли присягу

Фото пресс-службы УФССП России по Тульской области.

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Тульской области состоялась торжественная церемония приведения к присяге впервые поступивших на службу сотрудников ведомства.

Вновь принятые сотрудники регионального ведомства успешно прошли испытания перед поступлением на службу, получили свои первые звания. В торжественной обстановке перед государственным флагом Российской Федерации они принесли присягу на верность народу России и Закону, поклялись настойчиво и честно защищать права граждан, интересы общества и государства.

Поздравляя впервые поступивших на службу сотрудников, заместитель главного судебного пристава Тульской области Александр Костенков отметил, что принятие присяги — это не просто слова. Это клятва об огромной ответственности сотрудников службы перед Отечеством, гражданами и самими собой.