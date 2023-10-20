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Владимир Путин отметил заслуги туляков
Фото из архива Myslo

Владимир Путин отметил заслуги туляков

Президент подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации».

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены начальник производства троллейбусного депо МКП «Тулгорэлектротранс» Владимир Тарасов и инженер-лаборант Ленинского дорожного ремонтно-строительного филиала «Тулаавтодора» Лидия Устинова.

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующему отделением анестезиологии-реанимации Тульской областной клинической больницы Роману Чернышову.

Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено медицинскому лабораторному технику (фельдшеру-лаборанту) клинико-диагностического центра Тульской облбольницы Тамаре Силичевой.

Водитель автомобиля 7-го разряда Мостоэксплуатационного филиала  «Тулаавтодора» Владимир Конашенков и заместитель начальника отдела строительного надзора «Тулаупрадора» Светлана Морозова стали Заслуженными работниками транспорта Российской Федерации.

Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено учителю русского языка и литературы средней школы №2 Оксане Крюковой и учителю русского языка и литературы Ефремовского физико-математического лицея Людмиле Стрельниковой.

Награжденных поздравил глава региона Алексей Дюмин.

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