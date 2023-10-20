Владимир Путин отметил заслуги туляков

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Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено учителю русского языка и литературы средней школы №2 Оксане Крюковой и учителю русского языка и литературы Ефремовского физико-математического лицея Людмиле Стрельниковой.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены начальник производства троллейбусного депо МКП «Тулгорэлектротранс» Владимир Тарасов и инженер-лаборант Ленинского дорожного ремонтно-строительного филиала «Тулаавтодора» Лидия Устинова.