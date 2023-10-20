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Туляков предпенсионного и пенсионного возраста приглашают на ярмарку вакансий
Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

Туляков предпенсионного и пенсионного возраста приглашают на ярмарку вакансий

Работодатели готовы предложить 150 вакантных рабочих мест

26 октября Центр занятости населения приглашает туляков предпенсионного и пенсионного возраста принять участие в ярмарке вакансий. Мероприятие пройдет в формате открытого отбора. Ограничений по времени общения между работодателем и соискателем нет, поэтому каждая из сторон успевает задать необходимые вопросы.

Среди вакансий:

  • специалист по кадровой работе,
  • уборщик производственных и служебных помещений,
  • рабочий зеленого хозяйства,
  • водитель-машинист,
  • водитель тракторист,
  • слесарь по ремонту автомобилей 4, 5, 7 разряда,
  • инженер-технолог металлообрабатывающего производства и др.

В программе открытого отбора предприятия: 

  • Сервисный центр г. Тулы, 
  • Тулгорэлектротранс, 
  • Тулажелдормаш,
  • Почта России,
  • Тулатеплосеть,
  • ООО «Тулица»,
  • Тульская обувная фабрика «Заря»,
  • Эксплуатационное вагонное депо, 
  • АО «Октава». 

Открытый отбор состоится 26 октября с 10.30 до 12.00 в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: ул. Демонстрации, 34. 

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