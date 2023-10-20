Туляков предпенсионного и пенсионного возраста приглашают на ярмарку вакансий

Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

26 октября Центр занятости населения приглашает туляков предпенсионного и пенсионного возраста принять участие в ярмарке вакансий. Мероприятие пройдет в формате открытого отбора. Ограничений по времени общения между работодателем и соискателем нет, поэтому каждая из сторон успевает задать необходимые вопросы.

Среди вакансий:

специалист по кадровой работе,

уборщик производственных и служебных помещений,

рабочий зеленого хозяйства,

водитель-машинист,

водитель тракторист,

слесарь по ремонту автомобилей 4, 5, 7 разряда,

инженер-технолог металлообрабатывающего производства и др.

В программе открытого отбора предприятия:

Сервисный центр г. Тулы,

Тулгорэлектротранс,

Тулажелдормаш,

Почта России,

Тулатеплосеть,

ООО «Тулица»,

Тульская обувная фабрика «Заря»,

Эксплуатационное вагонное депо,

АО «Октава».

Открытый отбор состоится 26 октября с 10.30 до 12.00 в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: ул. Демонстрации, 34.