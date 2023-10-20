Туляков предпенсионного и пенсионного возраста приглашают на ярмарку вакансий

26 октября Центр занятости населения приглашает туляков предпенсионного и пенсионного возраста принять участие в ярмарке вакансий. Мероприятие пройдет в формате открытого отбора. Ограничений по времени общения между работодателем и соискателем нет, поэтому каждая из сторон успевает задать необходимые вопросы.
Среди вакансий:
- специалист по кадровой работе,
- уборщик производственных и служебных помещений,
- рабочий зеленого хозяйства,
- водитель-машинист,
- водитель тракторист,
- слесарь по ремонту автомобилей 4, 5, 7 разряда,
- инженер-технолог металлообрабатывающего производства и др.
В программе открытого отбора предприятия:
- Сервисный центр г. Тулы,
- Тулгорэлектротранс,
- Тулажелдормаш,
- Почта России,
- Тулатеплосеть,
- ООО «Тулица»,
- Тульская обувная фабрика «Заря»,
- Эксплуатационное вагонное депо,
- АО «Октава».
Открытый отбор состоится 26 октября с 10.30 до 12.00 в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: ул. Демонстрации, 34.