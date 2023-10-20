За две недели туляки 800 раз позвонили на горячую линию по гриппу и ОРВИ

Горячая линия на тему «Профилактика гриппа и ОРВИ» проводилась с 2 по 13 октября. За это время поступило 800 звонков, специалисты консультировали туляков по следующим вопросам:
- эпидемиологическая обстановка по гриппу и ОРВИ,
- проведение иммунизации против гриппа,
- всё о вакцинах против гриппа,
- проведение неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ,
- ограничительные мероприятия в образовательных организациях,
- соблюдение температурного режима в жилых квартирах, в помещениях социальных учреждений и других организациях.
Горячая линия продолжает свою работу. Звонки принимаются по телефонам: 55-55-50, 37-48-32, 37-07-63, 37-33-25, 37-07-06.