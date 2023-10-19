Жители дома на ул. Щегловская Засека до сих пор сидят без отопления

Фото Марины Бобровской.

В их квартиры тепло так и не дошло.

Ранее Myslo писал о проблеме дома № 46 по ул. Щегловская Засека. Жители с начала отопительного сезона сидят без тепла. Пошла вторая неделя, а ситуация никак не изменилась.

Труба отопления в подъезде потеплела, однако в квартирах по-прежнему холодно. По словам жильцов, УК «Куб» игнорирует их многочисленные обращения.

Жители надеются, что компетентные органы всё же обратят внимание на их ситуацию и помогут.

Отметим, что ресурсоснабжающие и управляющие организации должны завершить регулировку внутренних систем теплоснабжения до 22 октября.

В ГЖИ прокомментировали проблему:

— 18 октября была прекращена подача теплоносителя в связи с порывом на участке наружной теплосети. В настоящее время порыв устранен силами ресурсоснабжающей организации, отопление в дом пущено. Управляющей компанией «КУБ» в течение дня будут проведены работы по развоздушиванию системы отопления внутри дома. Ситуация на контроле в госжилинспекции.

UPD. Добавлен комментарий ГЖИ.