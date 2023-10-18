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Жители дома на ул. Щегловская Засека больше недели не могут дождаться тепла
Фото Марины Бобровской

Жители дома на ул. Щегловская Засека больше недели не могут дождаться тепла

По их словам, в подъезде отопление работает исправно, а вот в квартирах батареи по-прежнему холодные.

Жители многострадального дома № 46 по ул. Щегловская Засека, о различных проблемах которого мы уже не раз писали, снова обратились в редакцию Myslo за помощью: несмотря на то, что отопительный сезон в Туле начался 9 октября, они уже больше недели не могут дождаться отопления.

— Управляющая компания «Куб», которая обслуживает наш дом, не соблюдает требования законодательства, — пишет тулячка Марина Бобровская. — Подачу тепла в дом в установленные сроки осуществляет АО «НПО „СПЛАВ“». Труба отопления в подъезде потеплела, однако в квартирах по-прежнему холодно. УК «Куб» игнорирует наши многочисленные обращения. Прошу вас помочь обратить внимание компетентных органов на эту ситуацию и привлечь УК «Куб» к ответственности.

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Место
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