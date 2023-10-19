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В Туле KFC переименовались в Rostic's. Сравнили старое и новое меню
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В Туле KFC переименовались в Rostic's. Сравнили старое и новое меню

18 октября первый KFC на ул. Первомайской поменял вывеску, став Rostic's.

Сеть KFC продали локальному франчайзингу — компании «Смарт Сервис» из Ижевска. Предприниматели из Удмуртии получили 1058 ресторанов KFC. После завершения сделки в конце 2022 года начали работать под брендом Rostic’s.

18 октября KFC на ул. Первомайской поменял вывеску, став Rostic’s.

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В других ресторанах города вывеска осталась прежней. Это ненадолго.

«С завтрашнего дня мы будем «Ростиксом», — с толикой грусти сказала кассир заведения на проспекте Ленина, добавив, что меню и цены не изменятся.

А вот про условия работы и зарплату — промолчала. 

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photo_2023-10-19_12-18-39.jpgКак всегда, в KFC напротив тульского педа — ажиотаж.

Myslo сравнил цены в «Ростиксе» на улице Первомайской и пока еще KFC на проспекте Ленина. Не отличаются. Как и сами позиции меню. Только вслед за «Вкусно и точка» поменялись названия некоторых позиций. Так, Боксмастер стал Ростмастером. Твистер превратился в Шефролл, а Шефбургер — в Маэстро.

КФС.jpgМеню KFC 
Ростикс343.jpgМеню «Ростикс»

Как думаете, дорогие Myslовчане, ждут ли нас изменения к лучшему в любимых ресторанах быстрого питания?

 

Читайте по теме: KFC, «Вкусно и точка», «Бургер Кинг» подорожали: у кого в Туле самый высокий ценник?

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Автор:
сегодня, в 13:09 −1
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