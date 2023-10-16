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Более 360 тысяч жителей Тульской области привились от гриппа
Фото из архива Myslo.

Более 360 тысяч жителей Тульской области привились от гриппа

Из них более 116 тысяч — дети.

В Тульской области продолжается прививочная кампания против гриппа. По состоянию на 13 октября привито 365 560 жителей, из них 116 619 детей.

Управление Роспотребнадзора напоминает, что для туляков доступны три вакцины. 277 780 доз «Совигриппа» и 85 370 доз четырехвалентной вакцины «Ультрикс Квадри» закуплены за счет федерального бюджета. 9326 доз «Гриппола плюс» для иммунизации взрослого населения, не входящего в группы риска в рамках национального календаря, поступили дополнительно — за счет средств областного бюджета.

Специалисты настаивают на том, что важно прививаться именно сейчас, до начала эпидсезона. Оптимальный срок вакцинации от гриппа — сентябрь–ноябрь, до начала сезонной циркуляции вируса.

Эпидемиологическая ситуация по гриппу в регионе благополучная. По данным лабораторного мониторинга в области отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии.

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