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В Щёкино из-за коммунальной аварии 35 домов почти сутки были без отопления
Фото Алексея Пирязева

В Щёкино из-за коммунальной аварии 35 домов почти сутки были без отопления

В администрации муниципального образования рассказали, что произошло.

На оперативном совещании в здании правительства региона губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратил внимание на ситуацию в Щёкино — накануне 35 домов почти на сутки остались без тепла.

— Недостаточный уровень подготовки! В чем проблема? Почему так долго ремонтируют? — спросил губернатор у главы администрации Щекинского района Александра Гамбурга.

По его словам, произошла утечка.

— Опрессовка показала, что всё нормально. Мы вскрыли сети и обнаружили большую коррозию. Решили переложить 70 погонных метров, чтобы не было аварии в зимний период. 15 октября в 8.05 мы приступили к ремонту. Сегодня в 5.50 дали тепло, — рассказал Гамбург.

Он добавил, что на объекте всю ночь работали 15 человек.

Алексей Дюмин заявил, что во всех муниципальных образованиях ремонт систем отопления должен быть закончен в течение шести часов.

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