«Вонь невозможная»: в девятиэтажке на Косой Горе канализация затопила подвал

В редакцию Myslo обратилась старшая по дому на ул. Генерала Горшкова в пос. Косая Гора. Светлана рассказала, что подвал в ее девятиэтажке постоянно заливает канализация. Во время капитального ремонта случилась такая же ситуация.

«Первый потоп во время ремонта случился 2 октября. Забилась канализация, пришлось вызывать «аварийку». Они приехали, посмотрели подвал, а потом колодец. Он оказался полным, а это уже не их зона ответственности. Тогда вызвали водоканал. Они нам помочь ничем не смогли. Сколько так продлится — неизвестно, а вонь стоит невозможная!»

Со слов Светланы, окна в подъезде открыты на проветривание, но это не улучшает ситуацию, а большинство инструментов рабочих «уплыли».

Myslo связался с управляющей компанией «Косогорец», которая обслуживает дом. В диспетчерской сказали, что заявок с ул. Генерала Горшкова не поступало. Хотя, по словам Светланы, она обращалась напрямую к директору УК.

Жильцы надеются, что после публикации на Myslo ответственные решат их проблему.