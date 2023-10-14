Огромная парковка на площади Ленина в Туле официально открыта

Сегодня, 14 октября, с 8.00 там уже можно парковаться.

Существующую парковку на главной городской площади планировали расширить в пять раз — с 40 до 220 мест. Однако благодаря ряду технических решений администрации удалось увеличить количество мест до 263.

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Дополнительные места были нужны из-за закрытия большой парковки возле «Искры» на ул. Союзной, ранее там помещались 180 автомобилей. На месте старой парковки будут строить гостиницу, сейчас там начинаются археологические и инженерные изыскания.