Огромная парковка на площади Ленина в Туле официально открыта

Существующую парковку на главной городской площади планировали расширить в пять раз — с 40 до 220 мест. Однако благодаря ряду технических решений администрации удалось увеличить количество мест до 263.
В тему:
Что раньше было на месте площади Ленина в Туле: история и старые фотографии
Дополнительные места были нужны из-за закрытия большой парковки возле «Искры» на ул. Союзной, ранее там помещались 180 автомобилей. На месте старой парковки будут строить гостиницу, сейчас там начинаются археологические и инженерные изыскания.
Парковка на площади Ленина — платная. Условия такие же, как были на парковке у «Искры» на ул. Союзной:
- платно ежедневно с 8.00 до 19.00 кроме выходных и праздничных дней,
- первые 3 часа бесплатно, каждый последующий час — 100 рублей.
Предусмотрено два заезда/выезда со стороны ул. Менделеевской, также есть заезд с ул. Советской (без возможности выезда).
Читайте также:
Парковка на площади Ленина не помешает: Губернский каток установят там же, где всегда
Стоянку возле «Искры» закроют. Парковаться предлагают на площади Ленина
15 октября парковку на улице Союзной возле «Искры» закроют
Сегодняшним утром парковка открылась, автомобилей на ней пока немного.
Кстати, сегодня же в приложении платного парковочного пространства Тулы «Горпарковки» сведения о стоянке на площади Ленина обновились: