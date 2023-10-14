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Огромная парковка на площади Ленина в Туле официально открыта

Огромная парковка на площади Ленина в Туле официально открыта

Сегодня, 14 октября, с 8.00 там уже можно парковаться.

Существующую парковку на главной городской площади планировали расширить в пять раз — с 40 до 220 мест. Однако благодаря ряду технических решений администрации удалось увеличить количество мест до 263.

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Дополнительные места были нужны из-за закрытия большой парковки возле «Искры» на ул. Союзной, ранее там помещались 180 автомобилей. На месте старой парковки будут строить гостиницу, сейчас там начинаются археологические и инженерные изыскания.

photo_2023-10-14_10-07-56.jpg

Парковка на площади Ленина — платная. Условия такие же, как были на парковке у «Искры» на ул. Союзной:

  • платно ежедневно с 8.00 до 19.00 кроме выходных и праздничных дней,
  • первые 3 часа бесплатно, каждый последующий час — 100 рублей.

photo_2023-10-14_10-07-55.jpg

Предусмотрено два заезда/выезда со стороны ул. Менделеевской, также есть заезд с ул. Советской (без возможности выезда).

photo_2023-10-14_10-05-09.jpg

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Стоянку возле «Искры» закроют. Парковаться предлагают на площади Ленина

15 октября парковку на улице Союзной возле «Искры» закроют 

Сегодняшним утром парковка открылась, автомобилей на ней пока немного.

Кстати, сегодня же в приложении платного парковочного пространства Тулы «Горпарковки» сведения о стоянке на площади Ленина обновились:

photo_2023-10-14_10-20-55.jpg

 

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Автор:
сегодня, в 10:26 −9
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