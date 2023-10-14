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В ходе проверки Генпрокуратуры Wildberries перестал брать комиссию в 3% от стоимости покупки

В ходе проверки Генпрокуратуры Wildberries перестал брать комиссию в 3% от стоимости покупки

Об этом пишет высшее надзорное ведомство страны в своих каналах.

Сообщается, что по поручению генерального прокурора России Игоря Краснова были организованы надзорные мероприятия в связи с введением торговой онлайн-площадкой Wildberries дополнительной комиссии в размере 3% при оплате гражданами товаров с использованием карт Visa и Mastercard.

К проверке также привлекли специалистов Роспотребнадзора, Банка России и Минпромторга России.

Wildberries пригласили в прокуратуру на встречу и обсудили правовые основания для введенной комиссии. С учетом позиции Генпрокуратуры России в ООО «Вайлдберриз» приняли решение отказаться от взимания указанной дополнительной платы.

Что касается периодически взимаемой платы при возврате товара, организованная Генеральной прокуратурой проверка все еще продолжается.

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