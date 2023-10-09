Парковку на улице Союзной возле «Искры» закроют 15 октября

Фото Алексея Пирязева.

Альтернативное парковочное пространство на пл. Ленина начнет работать с 8 часов утра 14 октября.

Дополнительные места появятся на пл. Ленина в связи с началом строительства гостиницы на месте бывшей парковки на 180 мест на ул. Союзной.

С 8 часов утра 15 октября пространство на ул. Союзной будет закрыто для въезда.

Альтернативное парковочное пространство на пл. Ленина начнет работать с 8 часов утра 14 октября.

Временную парковку организуют на период проведения строительных работ.

Действующее парковочное пространство на пл. Ленина на 40 машиномест будет увеличено до 220 мест. Условия пользования будут такими же, как были на парковке на ул. Союзной:

размещение транспортных средств за плату ежедневно с 8-00 до 19-00, за исключением выходных (суббота, воскресенье) и официально объявленных праздничных дней,

первые 3 часа – бесплатно, каждый последующий час – 100 рублей.

На парковку предусмотрены два заезда/выезда со стороны ул. Менделеевской и заезд с ул. Советской. Выезд на ул. Советскую будет запрещен во избежание аварийных ситуаций.

Схема размещения временной парковки в центре города проработана и согласована с ГИБДД.