В Большой Туле остановили производство, отравляющее местных жителей

Фото: vk.com/ecozaschita

Площадка по производству пластика и полимерных покрытий расположена всего в нескольких десятках метров от жилых домов в Алёшне.

Ранее Myslo писал, что в тульскую региональную общественную организацию «Экологическая защита» поступила коллективная жалоба от жителей с. Алёшня Ленинского района. Все было не зря, и благодаря их совместным усилиям деятельность по производству фотоотверждаемого пластика остановлена.

Жители Алёшни собрали 400 подписей, сельчане были недовольным тем, что рядом с их домами запустили химическое производство с токсичным запахом. Вдыхать едкие пары людям приходилось практически ежедневно в вечернее и ночное время. От першения в горле, кашля, тошноты, аллергических реакций и головной боли страдали все — и взрослые, и дети.

Представители «Экологической защиты» встретились с жителями села и посетили данное предприятие.

«Буквально в 50 метрах от детской площадки, рядом с домами людей и детским садом начали производить фотоотверждаемый пластик путем нагревания и плавления в реакторах отходов оргстекла. Можем себе хорошо представить и едкий запах, и те токсичные вещества, которые попадают в воздух при данных процессах без должной системы очистки выбросов. Жизнь людей фактически оказалась отравленной! При этом, как оказалось при дальнейшей проверке, предприятие „Акролаб Технолоджи“ не было поставлено на учет как объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, а также вообще не имело разрешения на выбросы вредных загрязняющих веществ. Преступная наглость и абсолютно наплевательское отношение не только к ведению бизнеса и законодательству, но и к здоровью жителей!» — комментирует ситуацию председатель ТРОО «Экологическая защита», руководитель Экологической инспекции ОНФ Тульской области Вадим Баранов.

Экологи отправили письма в контрольно-надзорные органы с просьбой провести проверки и принять соответствующие меры по защите права людей на благоприятную окружающую среду, что и было оперативно исполнено. В официальном ответе, полученном «Экологической защитой» и ОНФ, говорится о закрытии токсичного производства в Алёшне без возможности возобновления данной деятельности.