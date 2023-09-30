В Большой Туле запустили новое производство: жители жалуются на тошноту, аллергию и запах химии

Фото: vk.com/ecozaschita

Площадка по производству пластика и полимерных покрытий расположена всего в нескольких десятках метров от жилых домов.

В тульскую региональную общественную организацию «Экологическая защита» поступила коллективная жалоба от жителей с. Алёшня Ленинского района. Они утверждают, что с территории расположенного неподалёку предприятия по производству фотоотверждаемого пластика, дорожной разметки и полимерных покрытий исходит едкий химический запах.

Открытая минувшим летом производственная площадка находится рядом с жилыми домами, а до детской площадки от неё всего 50 метров. От токсичной химии страдают и взрослые, и дети. У них першит горло, ощущается тошнота, обостряются хронические заболевания органов дыхания, появляется аллергия.

Общественники побывали на месте и выяснили, что химическое производство размещено на земле, предназначенной для ведения сельского хозяйства. Представители «Экологической защиты» обратились в контрольно-надзорные органы с просьбой провести проверки и защитить жителей Алёшни от вредной химии.