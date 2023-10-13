В Туле после ДТП перевернулось такси: фоторепортаж

Фото Сергея Старикова

Днем 13 октября в районе поворота на мусорный полигон произошло серьезное ДТП с участием автомобиля такси. По предварительной информации, машина следовала со стороны Тулачермета в направлении Тулы. Предполагается, что водитель остановился, чтобы повернуть налево к кладбищу, однако из-за встречной грузовой «Газели» не увидел «Ладу Приору» и столкнулся с ней по время поворота. От удара такси опрокинулось.

В аварии пострадали два человека — пассажирка «Приоры» и водитель такси. Их осматривают медики.

Обстоятельства происшествия уточняются.