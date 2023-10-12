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Нарушают ли ПДД водители, которые уже сейчас паркуются на площади Ленина?
Фото Сергея Старикова

Нарушают ли ПДД водители, которые уже сейчас паркуются на площади Ленина?

Судя по соответствующим дорожным знакам и разметке, причин сомневаться в своих действиях у водителей нет.

Ранее мы сообщали о том, что некоторые тульские автомобилисты «досрочно открыли» парковку на площади Ленина в Туле. Возник резонный вопрос: нарушают что-то водители или нет?

Судя по соответствующим дорожным знакам и разметке на главной площади города, причин сомневаться в своих действиях у водителей нет. Не удивимся, если кто-то оплачивает стоянку по информационной табличке, установленной на въезде со стороны ул. Менделеевской.

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Напомним, альтернативное парковочное пространство начнет работать с 8 часов утра 14 октября и будет увеличено с 40 до 220 мест.

На парковку будет предусмотрено два заезда/выезда со стороны ул. Менделеевской и заезд с ул. Советской. Выезд на ул. Советскую будет запрещен во избежание аварийных ситуаций.
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
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сегодня, в 16:00 +1
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