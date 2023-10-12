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В Туле девушка выпала с 15-го этажа после удара по лицу: обвиняемый заявляет, что это случайность

В Туле девушка выпала с 15-го этажа после удара по лицу: обвиняемый заявляет, что это случайность

Молодому человеку грозит до 15 лет колонии.

Сегодня, 12 октября, в Зареченском районном суде состоялось первое заседание по делу 22-летнего Никиты В. Мужчина обвиняется в убийстве своей 18-летней знакомой.

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По информации Myslo, со своей жертвой молодой человек познакомился через общую знакомую в начале лета. 25 июля Никита и его подруги находились в одной из квартир многоквартирного дома на улице Пузакова. Парень поссорился с новой знакомой, которая сидела на подоконнике. Он отвесил ей пощечину, девушка потеряла равновесие и выпала из окна 15-го этажа. Смерть 18-летней Полины наступила на месте происшествия.

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На первом заседании присутствовала мать убитой девушки. На вопрос женщины о том, почему он убил её дочь, Никита ответил, что все вышло совершенно случайно.

Молодой человек признал свою вину полностью и заявил, что раскаивается в случившемся. Кроме этого, по нашей информации, он не раз и не два заявлял, что хочет искупить свою вину на СВО.

Мама убитой девушки, Виктория Ткаченко, в беседе с журналистом Myslo заявила, что настаивает на самом суровом наказании для молодого человека:

— Я надеюсь, что его накажут по всей строгости и не будет никакого снисхождения. Он отнял у меня дочь.

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По информации Myslo, Полина, у которой остались двое братьев и сестра, переехала в Тулу из Рязанской области. Отучилась в училище, после чего устроилась на работу поваром в ресторан-пиццерию.

Из-за того, что обвиняемого должным образом не известили о начале судебного процесса, заседание, в ходе которого сторона обвинения попросила продлить арест Никиты В. еще на 4 месяца, было перенесено на 19 октября.

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Фотограф:
сегодня, в 15:07 +1
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