Парковка на пр. Ленина в Туле «досрочно открыта» водителями

На парковку будет предусмотрено два заезда/выезда со стороны ул. Менделеевской и заезд с ул. Советской. Выезд на ул. Советскую будет запрещен во избежание аварийных ситуаций.
Условия пользования будут такими же, как были на парковке на ул. Союзной:
- размещение транспортных средств за плату ежедневно с 8.00 до 19.00, за исключением выходных (суббота, воскресенье) и официально объявленных праздничных дней,
- первые 3 часа бесплатно, каждый последующий час — 100 рублей.
Администрация отмечает, что схема размещения новой парковки в центре города проработана и согласована с ГИБДД.