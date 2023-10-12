Парковка на пр. Ленина в Туле «досрочно открыта» водителями

Парковка на главной площади города должна начать работать утром 14 октября. Однако для некоторых водителей это не стало препятствием. Как сообщил корреспондент Myslo , к полудню 12 октября территория уже была наполовину заставлена автомобилями.

анее Myslo писал, что из-за строительства гостиницы парковку с улицы Союзной перенесут на площадь Ленина.

На парковку будет предусмотрено два заезда/выезда со стороны ул. Менделеевской и заезд с ул. Советской. Выезд на ул. Советскую будет запрещен во избежание аварийных ситуаций.

Условия пользования будут такими же, как были на парковке на ул. Союзной:

размещение транспортных средств за плату ежедневно с 8.00 до 19.00, за исключением выходных (суббота, воскресенье) и официально объявленных праздничных дней,

первые 3 часа бесплатно, каждый последующий час — 100 рублей.

Администрация отмечает, что схема размещения новой парковки в центре города проработана и согласована с ГИБДД.