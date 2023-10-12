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Парковка на пр. Ленина в Туле «досрочно открыта» водителями
Фото Артема Жильцова

Парковка на пр. Ленина в Туле «досрочно открыта» водителями

Автомобилисты уже заняли примерно половину мест.

Парковка на главной площади города должна начать работать утром 14 октября. Однако для некоторых водителей это не стало препятствием. Как сообщил корреспондент Myslo, к полудню 12 октября территория уже была наполовину заставлена автомобилями.
 
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Напомним, ранее Myslo писал, что из-за строительства гостиницы парковку с улицы Союзной перенесут на площадь Ленина. Альтернативное парковочное пространство начнет работать с 8 часов утра 14 октября и будет увеличено с 40 до 220 мест.
 

На парковку будет предусмотрено два заезда/выезда со стороны ул. Менделеевской и заезд с ул. Советской. Выезд на ул. Советскую будет запрещен во избежание аварийных ситуаций.

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Условия пользования будут такими же, как были на парковке на ул. Союзной:

  • размещение транспортных средств за плату ежедневно с 8.00 до 19.00, за исключением выходных (суббота, воскресенье) и официально объявленных праздничных дней,
  • первые 3 часа бесплатно, каждый последующий час — 100 рублей.

Администрация отмечает, что схема размещения новой парковки в центре города проработана и согласована с ГИБДД.

Сергей Стариков
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Автор:
сегодня, в 13:32 0
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