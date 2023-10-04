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В администрации Тулы рассказали о графике подачи отопления
Фото из архива Myslo

В администрации Тулы рассказали о графике подачи отопления

Тепло будет подаваться поэтапно.

С 4 октября в Туле стартует отопительный сезон. Так, с сегодняшнего дня отопление начнёт поступать на социально значимые объекты, с 9 октября — в многоквартирные дома. 

— Со стартом отопительного сезона ресурсоснабжающим организациям даётся трое суток, чтобы подать тепло ко всем подготовленным потребителям. Далее у УК есть 5 дней на регулировку внутренних систем отопления. В жилом помещении температура должна быть не ниже 18 градусов тепла, — рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Если батареи холодные, рекомендуется тут же обращаться в свою УК либо на телефоны горячих линий. Они начнут работать с 9 октября с 9.00 до 18.00.

Подробная инструкция — в карточке.

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Автор:
сегодня, в 09:56 +2
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