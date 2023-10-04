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В ДТП со скорой на ул. Пролетарской пострадал один человек
Фото УГИБДД УМВД России по ТО

В ДТП со скорой на ул. Пролетарской пострадал один человек

По предварительной информации, медики ехали с сиреной и мигалками.

Утром 4 октября на пересечении ул. Пролетарской и ул. Чапаева в Туле произошло ДТП со скорой. По имеющейся на данный момент информации, медики с включенными сиреной и мигалкой следовали вверх по ул. Чапаева, а Toyota — по ул. Пролетарской. Для легковушки горел зеленый сигнал светофора.

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В результате происшествия пострадал сотрудник регионального центра медицины катастроф. Ему оказывали медицинскую помощь.

Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.

Сергей Стариков
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Автор:
сегодня, в 10:05 0
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