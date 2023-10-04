В ДТП со скорой на ул. Пролетарской пострадал один человек

Фото УГИБДД УМВД России по ТО

Утром 4 октября на пересечении ул. Пролетарской и ул. Чапаева в Туле произошло ДТП со скорой. По имеющейся на данный момент информации, медики с включенными сиреной и мигалкой следовали вверх по ул. Чапаева, а Toyota — по ул. Пролетарской. Для легковушки горел зеленый сигнал светофора.

В результате происшествия пострадал сотрудник регионального центра медицины катастроф. Ему оказывали медицинскую помощь.

Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.