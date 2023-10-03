Погода в Туле 3 октября: до +19 градусов и без осадков

Фото Артёма Жильцова

Во вторник в регионе сохранится облачность с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер западный, от 5 до 12 метров в секунду.

Температура ночью – 1-6 градусов тепла, днём – от +14 до +19. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.