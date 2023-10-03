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Погода в Туле 3 октября: до +19 градусов и без осадков
Фото Артёма Жильцова

Погода в Туле 3 октября: до +19 градусов и без осадков

Синоптики прогнозируют пониженное атмосферное давление.

Во вторник в регионе сохранится облачность с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер западный, от 5 до 12 метров в секунду.

Температура ночью – 1-6 градусов тепла, днём – от +14 до +19. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.

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