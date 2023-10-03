4 октября в Тульской области завоют сирены: МЧС просит не паниковать

4 октября с 10 часов 39 минут в Тульской области пройдет плановая комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Система оповещает о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также о вопросах гражданской обороны.
В период проверки системы оповещения:
• будет передаваться сигнал «Внимание всем!» - звучание электросирен;
• эфир общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов будет прерван сигналом оповещения и информирования населения Тульской области.
Правительство просит туляков внимательно прослушать сообщение помощника дежурного Ситуационного центра губернатора Тульской области, соблюдать порядок и спокойствие.
Масштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней пройдет во всех субъектах России.
Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать.