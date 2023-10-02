Что происходит со строительством велохайвея в Туле? Репортаж Myslo

Фото Анны Ворониной

Как идут работы, проложат ли велодорожку по запланированному маршруту и выживут ли деревья?

Велохайвей «Лев Толстой» стал одним из самых многообещающих проектов в Туле. Сейчас работы в активной фазе. Однако местами дорожка отклоняется от проекта, а общественники бьют тревогу в соцсетях, выкладывая фото повреждённых подрядчиками корней деревьев. Разберемся!

С чего всё начиналось

В 2021 году анонсировали строительство крупного проекта «Велохайвей „Лев Толстой“». Велодорожка протяжённостью 18,5 км должна пройти по проспекту Ленина от «белого дома» до ул. Генерала Маргелова, а потом выйти на Ясную Поляну. Проект включили в программу стратегического развития Тульской области на 2021–2026 гг.

Организацию велосипедной трассы разбили на три этапа: ул. Советская — ул. Агеева, ул. Агеева — Малиновая Засека, Малиновая Засека — Ясная Поляна. В 2023 году начали реализовывать один из них.

Александр Рем — зам. председателя Тульской областной Думы, куратор проекта — В этом году началась прокладка одной из частей велодорожки от памятника Льву Толстому. В дальнейшем, после реконструкции площади Искусств, велодорожка соединит парки Белоусовский и Платоновский. Мы создаём новый инфраструктурный проект, которого не было в Тульском регионе точно и на уровне РФ можно сосчитать по пальцам. В проекте есть госфинансирование и финансирование спонсоров. Ряд работ выполняется в рамках федерального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Часть работ завязана на том подрядчике, который делает ремонт на проспекте Ленина. А еще часть выполняется за счёт пожертвований и спонсорских средств. В процессе создания проекта было несколько спорных моментов. Рассматривали вариант поставить искусственное ограждение, чтобы наши автолюбители на пересечении въезда в районе улицы Мира не парковались, не перекрывали веломаршрут. Были ситуации, где потребовалось перенести столб или несколько опор освещения (в районе Могилевского сквера), вопросы, связанные с отводом воды. Но здесь мы находим понимание администрации города.

Проект велохайвея «Лев Толстой»

Ожидание и реальность

Когда проект начали воплощать в жизнь, глава администрации Тулы (на тот момент — Дмитрий Миляев) признал, что с велохайвеем не всё так просто. Например, есть нерешённые вопросы по прокладке трассы в нижней части проспекта Ленина — там, где в этом году высадили липы-крупномеры.

Работы начались в августе 2023 года.

Часть велопути сделали в рамках капремонта проспекта Ленина от ул. Циолковского до ул. Ген. Маргелова. Строительство разделили на несколько частей и отдали разным подрядчикам. Уже тогда комиссия обратила внимание на то, что работы ведутся в непосредственной близости от деревьев. Высказали опасения, что корни и стволы могут пострадать при проведении работ по благоустройству. Оправдано ли это?

«Дорожка для романтичных прогулок»

Корреспондент Myslo не могла остаться в стороне от многочисленных жалоб горожан и отправилась на утреннюю прогулку по проспекту Ленина, на участки велохайвея в районе пересечения с улицами 9 Мая, Волнянского и Николая Руднева.

Разрытые тротуары в щебне — полбеды, всё-таки работы еще идут. Но территория возле строящихся дорожек с переломанной кладкой…

Жалобы читателей и жителей окрестных домов можно понять: чтобы пройти по тротуару между сваленной арматурой и летящим облаком пыли от проводимых работ, нужна смекалка. Или проложить маршрут по другой стороне проспекта, по дворам, что не очень удобно.

Отдельно стоит уделить внимание рабочим, подравнивающим инструментами торчащие корешки деревьев.

На фото можно разглядеть, как близко стволы расположены к бордюрам прокладываемой дорожки.

Несколько рабочих подтвердили, что здесь будет велодорожка и данный участок — часть велохайвея «Лев Толстой».

Занимательный разговор состоялся с рабочим, отвечающим за уборку опавших листьев как раз там, где участок змеится между деревьев рядом с проезжей частью. Оказалось, мужчина не знает, для чего прокладывается данная дорожка.

— Ну, для людей, чтобы ходили.

— Так тут же рядом тротуар! Может, это для велосипедов всё же?

— Наверно! И на самокате здесь нормально будет! А вообще, между деревьев хорошо гулять с парочкой. Романтично получается.

Справка. Согласно ПДД велодорожки обозначаются специальным знаком 4.4.1. Технически они огорожены специальным бордюром. Не следует путать велодорожку с краем тротуара, отделяемым отдельной полосой для велосипедистов (как на Красноармейском проспекте. — Прим. авт.). По закону передвигаться по велосипедной дорожке разрешается только в том случае, если тротуары, пешеходные дорожки, велопешеходные дорожки и обочины отсутствуют или идти по ним невозможно. В общем, романтичные прогулки по велодорожке не то что не предусмотрены — они могут создать аварийную ситуацию.

Какого… октября?

Между тем возле «Трёх штыков» прокладка велодорожки завершена. Около неё грейдеры старательно убирали строительный мусор.

Иным образом работали грейдеры в районе проспекта Ленина, 102/3, после пересечения с ул. Волнянского, — рыли землю нещадно. Как прокомментировал один из рабочих, здесь уже начали прокладывать дорожку, но вскоре обнаружили трубопровод. Пришлось переделывать. Рабочий сказал, что дорожку сдадут в конце месяца.

— Какого месяца?

— Этого. Сентября, — уточнили они.

Напомним, что 15 сентября глава администрации Илья Беспалов и начальник отдела транспортного обслуживания администрации проинспектировали ход работ на проспекте Ленина. Сити-менеджер потребовал от подрядчиков закончить дорожные работы до начала октября. Что касается велодорожки, там дедлайн более расплывчатый — двадцатые числа октября.

— Мы прокладываем трассу так, чтобы здоровые деревья не пострадали. Но если вдруг такое случится, обязуемся вместо одного засохшего посадить три новых дерева, — прокомментировал тогда Дмитрий Ярцев.

Корректируем локально

Администрация Тулы дала официальный комментарий Myslo касательно переноса дорожки. Они подтвердили, что решение было обусловлено наличием трубопровода в месте изначального проекта:

— На участке от ул. Волнянского до ул. Н. Руднева проводятся мероприятия по изменению положения велодорожки. Данный перенос связан с тем, что в текущем месте прохождения велоинфраструктуры проходят инженерные коммуникации — сети теплоснабжения. В процессе производства работ возникают сложности в техническом плане, в отдельных местах схема прохождения велодорожки корректируется локально.

Это не связано с обязанностью подрядной организации проводить согласование трассировки веломаршрута с собственниками инженерных коммуникаций.

В связи с неправильным обращением с зелёными насаждениями к подрядчику будут применены штрафные санкции.

А что будет с деревьями?

Со штрафом все понятно. А как быть с «зелёными лёгкими»?

О том, что может произойти с деревьями, рядом с которыми прокладывают дорожку, рассказала кандидат биологических наук, доцент ТГПУ им. Л. Н. Толстого Людмила Хорун.

Людмила Хорун — Асфальт приводит к отмиранию корней — следовательно, у деревьев снижается способность к образованию новых побегов. С течением времени происходит усыхание листьев и побегов, сокращаются сроки жизни дерева. Асфальтовые покрытия механически противодействуют росту корней в горизонтальном направлении, затрудняют доступ влаги и воздуха к корневой системе. Большое значение имеет и загрязнение почвы строительным мусором. Отходы цемента и извести приводят к проникновению в почву сернокислых солей кальция и магния, а также изменяют глубину распределения корней. В почве без строительного мусора максимальная плотность корневой системы располагается на глубине до 80 см, а на загрязненных почвах — только до 40 см. Это существенно снижает возможности дерева в потреблении питательных веществ. Конечно, городские условия — не самая благоприятная среда для роста деревьев, однако они обладают достаточно большим адаптационным запасом.

Как утверждает Людмила Хорун, главный параметр сохранности зелёных насаждений — наличие достаточной площади вокруг дерева, свободной от асфальта. Усреднённо эту площадь можно обозначить как 2×2 м, то есть 4 кв. м.

Асфальтовые или бетонные дорожки должны проходить на расстоянии не менее метра от ствола с каждой стороны. А ещё лучше, чтобы асфальт отстоял от дерева на всю ширину его кроны.

Людмила подчёркивает, что особенно важно подпитывать корни деревьев влагой, азотом, фосфором, калием и органикой. А ещё — вносить подкормки во время пика развития корневой системы. Так, у разных пород количество и длительность таких периодов разнятся: тополь имеет один период интенсивного роста корней, липа — два, клён и дуб — три; вишня и яблоня — четыре. Эксперт резюмирует: нагрузку на корневую систему древесных растений необходимо компенсировать дополнительными мерами ухода.

Напомним, что максимальный штраф за порчу дерева — от 500 руб. до 2,5 тыс. рублей.

Ломать — не строить. Проще всего лишить проспект дерева и заплатить за него штраф, чем следить и выхаживать. Но чем же тогда дышать жителям города, особенно вблизи большой дорожной развязки?

«Мы не закладывали в проект уничтожение деревьев»

Главный архитектор мастерской «Хороший город» и инженер проекта велохайвея Сергей Бортулев рассказал о том, в какие этапы будет произведено строительство велодорожки. По его словам, корректировки трассировки не будет — дорожку проложат по ранее заявленному проекту.

Сергей Бортулев — главный архитектор проекта — В месте, где изначально прокладывалась дорожка, теплотрасса проложена с небольшим углублением и без физической защиты. Эти обстоятельства вскрылись во время работы. Сейчас решили не трогать их, не рисковать безопасностью жителей города. Решили сделать вдоль тротуара временную дорожку. Как проектировщики, мы настаиваем, чтобы она проходила дальше от тротуара, дабы минимизировать соприкосновение пешеходов и велосипедистов. В следующем году, когда будет сделана защита теплотрассы, велодорожка вернётся на своё исходное положение. Дорожка была изначально между деревьями на схеме проекта. Там достаточно большое расстояние между ними, и она вполне комфортно пролегала. Мы рекомендовали подрядчикам не углублять дорожный пирог, не загонять покрытие под землю, чтобы не оказывать воздействие на корневую систему деревьев.

В следующем году будем привлекать дендрологов на предмет того, как получилась дорожка и по навигациям, и по малым архитектурным формам.

В общем смотреть, анализировать состояние зелёных насаждений — не затронули ли их. В проекте предусмотрена высадка деревьев и кустарников. Подчеркну: не в качестве компенсации. В ходе строительства мы не планировали гибель деревьев. Наша задача как архитекторов — улучшить город.

У нас есть полное понимание, как пройдёт проект вплоть до Ясной Поляны. Мы неоднократно как проектировщики проезжали этот путь на велосипедах. Очень рассчитываем, что в будущем году проект продолжат.

Считаю, что реализация проекта идёт нормально. Есть локальные недочёты, отступления. Всплывают нюансы, но мы будем их анализировать. Критичных негативных факторов нет. Претензии, которые к подрядчику возникают у общественности, — по незнанию. Хоть сдача запланирована на октябрь, уже сейчас тульские велосипедисты и самокатчики ездят по участку дорожки от второго корпуса «политеха» до восьмого.

Мы мониторим отзывы. С критикой и предложениями по улучшению непосредственно от велосипедистов не сталкивались. Фиксируем, анализируем поведение велосипедистов, самокатчиков.

Одна из главных задач — убрать самокатчиков с тротуаров.

Как будет готов весь объект, уверен, сможете от одного парка до другого прокатиться с ветерком.

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